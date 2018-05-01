Источник: Нетаньяху пригласил Россию для ознакомления с разведданными по Ирану

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху проинформировал российского лидера Владимира Путина о полученных разведданных, которые связаны с иранской ядерной программой, и предложил прислать рабочую группу для ознакомления с материалом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Иерусалиме.

«В состоявшемся после этого телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал президента Путина о содержании материалов. Он пригласил рабочую группу для ознакомления с ними», — заявил источник.

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Он добавил, что пока нет ясности, произойдет ли ознакомление с данными в Израиле, или в России.

Ранее в Британии заявили, что никогда не проявляли наивность в ситуации с ядерным оружием в Иране и поэтому внимательно следят за деятельностью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в регионе.