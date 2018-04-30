Путин и Макрон обсудили иранскую ядерную сделку

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, лидеры также обсудили другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Ранее сообщалось, что Макрон более часа обсуждал ситуацию вокруг иранского соглашения с президентом Ирана Хасаном Роухани.