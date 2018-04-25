Захарова обвинила США в государственном рейдерском захвате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала государственным рейдерским захватом проникновение представителей властей США на территорию генконсульства России в Сиэтле. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — заявила Захарова.

Ранее заведующий консульским отделом российского посольства в Вашингтоне Николай Пукалов назвал недружественным шагом проникновение американских властей на территорию закрытой резиденции генерального консула в Сиэтле.