В Кремле выразили надежду на порядок и стабильность в Армении

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Москве надеются на сохранение стабильности в Армении, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время происходящее в Армении не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение у Кремля. Он еще раз подчеркнул, что происходящее является внутренним делом Армении.

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«Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность, и что в самое ближайшее время, в обозримой перспективе появятся какие-то очертания политической конфигурации, которая, скажем так, станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не стали бы сравнивать происходящее в Армении и на Украине, так как ситуации совсем разные.