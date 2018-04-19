Трамп порадовался встрече с Абэ

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ была «отличной» и после нее произойдут «хорошие вещи». Об этом он написал в своем твиттере.

«Отличная встреча с премьер-министром Абэ, который только что покинул Флориду. Тщательно обсудили Северную Корею, военные вопросы и торговлю. Произойдут хорошие вещи!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что на встрече с Абэ он благословил КНДР и Южную Корею на проведение мирных переговоров. Также во время переговоров с японским премьером он рассказал о своем отношении к Северной Корее.