Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в предстоящие недели». Об этом сообщает Reuters.

«Я встречусь с Ким Чен Ыном в предстоящие недели, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Надеюсь, что эта встреча будет успешной и мы ждем ее», — сказал Трамп.

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Ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации.

В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения.

Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.