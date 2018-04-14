В МИДе России прокомментировали удар по Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает ракетный удар по Сирии, осуществленный США, Францией и Британией грубым и наглым нарушением норм международного права, сообщает РИА «Новости».
«Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов, не то, чтобы не дождавшись, а, по сути, перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удары по Дамаску», — сказала она.
Захарова добавила, что осуществив ракетный удар по Сирии, страны Запада ставят под вопрос цивилизованное общение государств.
Ранее в Совфеде рассказали об ответе на удары США по Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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