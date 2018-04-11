МИД России приветствует отправку миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Министерство иностранных дел России прокомментировало отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу для проверки сообщений о предполагаемой химической атаке в городе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Приветствуем решение Гендиректора Техсекретариата ОЗХО А.Узюмджю направить специалистов МУФС в Думу для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего. Считаем, что в условиях развернутой западными странами оголтелой антисирийской кампании промедление с инспекцией ОЗХО недопустимо. Затягивание с выездом на место предполагаемого инцидента может привести к повторению предпринятой Вашингтоном в апреле 2017 году авантюры с нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также выразили надежду на то, что техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит всех участников КЗХО о ходе расследования.

Ранее СМИ назвали дату отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу.