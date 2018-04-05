Путин встретится с врио главы Кемеровской области

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в четверг, 5 апреля, проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает РИА «Новости».

«Сегодня запланировано несколько рабочих встреч у президента. Одна из них будет публичной — президент примет Цивилева. Вы знаете, что он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Президент недавно там был — в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Сергеем Цивилевым также достаточно важно», — сказал Песков.

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25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны семеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара. После пожара подал в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что при работе в регионе будет опираться на местных жителей.