Трамп поздравил главу Египта с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на президентских выборах, передает Reuters.

«Президент Трамп выразил искренние поздравления ас-Сиси в связи с победой на президентских выборах, отметив, что окончательные результаты продемонстрировали степень доверия египетского народа президенту страны», — сообщает агентство.

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Как отмечается, американский лидер также объявил о «стремлении США развивать стратегические отношения с Египтом».

Ранее сообщалось, что действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства 97% голосов.