Заявления Путина и Си Цзиньпина назвали пощечиной США

Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США. Об этом написало издание Financial Times.
«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена», — отметили в статье.
Политологи издания обратили внимание, что до этого он призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта.
В статье обратили внимание на совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между странами. В публикации подчеркнули, что лидеры государств также пообещали вместе противостоять деструктивному и враждебному давлению американских властей.
Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что укрепление российско-китайских связей может вызвать проблемы для Вашингтона.
До этого президент России Владимир Путин высказал мысль, что США ввели санкции против китайских автомобилей из-за повысившегося качества.
Ранее Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ.