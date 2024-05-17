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Заявления Путина и Си Цзиньпина назвали пощечиной США

FT: совместные заявления Путина и Си в Китае стали пощечиной Вашингтону

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США. Об этом написало издание Financial Times.

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена», — отметили в статье.

Политологи издания обратили внимание, что до этого он призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта.

В статье обратили внимание на совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между странами. В публикации подчеркнули, что лидеры государств также пообещали вместе противостоять деструктивному и враждебному давлению американских властей.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что укрепление российско-китайских связей может вызвать проблемы для Вашингтона.

До этого президент России Владимир Путин высказал мысль, что США ввели санкции против китайских автомобилей из-за повысившегося качества.

Ранее Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ.

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