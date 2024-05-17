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В Газе нашли тела трех убитых в октябре заложников

Армия Израиля обнаружила в секторе Газа тела трех заложников, убитых в октябре

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Hatem Khaled/Reuters

Армия обороны Израиля обнаружила в секторе Газа тела трех заложников, которые были убиты после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

«С прискорбием сообщаю, что прошлой ночью силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности вызволили тела наших заложников Шани Лук, Амит Бускилы и Ицхака Гелернтера», — рассказал он.

Он отметил, что все трое заложников находились на музыкальном фестивале «Нова», который проходил в пустыне у границы с Сектором Газа. На этот фестиваль 7 октября напали боевики ХАМАС. Представитель армии обороны Израиля отметил, что все трое заложников были убиты при попытке покинуть место проведения фестиваля, их тела перевезли в сектор Газа, где они находились до их обнаружения солдатами ЦАХАЛ.

30 октября о смерти Шани Лук, которая имеет немецкое и израильское гражданство, сообщила ее мать. Девушка стала одной из самых известных жертв нападения боевиков ХАМАС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранеее AP и Reuters заподозрили в связях с ХАМАС.

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