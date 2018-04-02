В Кремле прокомментировали закрытие российского торгпредства в Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый недружественный шаг по отношению к России не останется без внимания, передает РИА «Новости».

«В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении России, и каждый этот недружественный шаг находит в последствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет», — сказал Песков в ответ на вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с делом Скрипаля.

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Ранее Песков вновь заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.