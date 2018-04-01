Постпред России: мандат ОЗХО не предполагает установление виновных по делу Скрипаля

Мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию дела Скрипаля не предполагает установление ответственных, передает РИА «Новости» заявление постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.

«Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности. Никто не ждет, что эксперты на кого-то покажут пальцем», — сказал Шульгин.

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Он добавил, что техэкспертами ОЗХО должно быть определено применение определенного вещества, по какой-то химической формуле оно было создано.

Ранее сообщалось, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей.