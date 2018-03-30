Генконсул России: закрытие консульства в Сиэтле затронет интересы 30 тысяч россиян

Генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов заявил, что решение о закрытии генконсульства в Сиэтле затрагивает более 30 тысяч россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По нашим оценкам, здесь примерно проживает свыше 30 тысяч. Если в целом около 100 тысяч россиян на территории США, то фактически нанесен удар по трети нашей русскоязычной общины», — сказал Тимашов.

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Однако, по его словам, граждане не останутся без консульской поддержки.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле.