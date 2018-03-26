Австрия не собирается высылать российских дипломатов

Правительство Австрии не намерено высылать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, заявил представитель кабмина Петер Лаунски-Тиффенталь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — сказал он.

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Однако, по его словам, Австрия поддерживает решение об отзыве посла ЕС из Москвы.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

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