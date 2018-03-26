В США сообщили о закрытии российского консульства в Сиэтле

В США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Мы также требуем, чтобы российское правительство закрыло генеральное консульство в Сиэтле до 2 апреля», — говорится в заявлении Госдепа США.

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В ведомстве добавили, что выбор закрываемого диппредставительства России обусловлен близостью к одной из баз подводных лодок и компании Boeing. Кроме того, это пойдет на пользу американской нацбезопасности.