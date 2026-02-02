Размер шрифта
88-летнему актеру из «Маленькой Веры» предстоит операция по удалению опухоли

Дочь Назарова Татьяна сообщила, что 88-летнего актера прооперируют из-за опухоли
Константин Михальчевский/РИА Новости

Народному артисту России Юрию Назарову предстоит операция по удалению опухоли. Об этом сообщила дочь актера Татьяна в беседе с изданием aif.ru.

По словам Назаровой, операция назначена на завтра или послезавтра, точная дата пока неизвестна. Врачи сейчас проводят необходимые обследования.

«Операция плановая, пока сложно что-то сказать. Когда опухоль вырежут, проедут анализы, тогда будет известно, что это», — пояснила она.

Накануне 88-летний Назаров рассказывал «Газете.Ru», что в начале года обратился к врачам, и ему рекомендовали лечь на операцию. По словам актера, он не переживает и верит, что никаких серьезных заболеваний у него нет.

«Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Но вот ложусь в больницу. Операцию там какую-то [будут проводить], разберутся. Полагаю, что ничего серьезного. Бог его знает. Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо, значит, надо. Все нормально», — говорил он.

Актер поделился, что больше переживает не за свое здоровье, а за страну. Назаров признался, что ему «обидно за державу», но он знает, что все нормализуется.

