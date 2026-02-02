Еврейский календарь на 2026 год: главные праздники и посты

Еврейский календарь отличается от православного и мусульманского. Он ориентируется на Луну и Солнце, поэтому даты в нем постоянно смещаются относительно привычного нам григорианского календаря. Когда в 2026 году евреи отмечают Новый год, Песах (Пасху), Хануку и другие важные праздники и на какие дни выпадают посты — в материале «Газеты.Ru».

Особенности еврейского календаря

Еврейский календарь представляет собой сложную систему. Если мусульманский календарь ориентируется только на Луну (поэтому праздники смещаются по всем сезонам), а григорианский — на обращение Земли вокруг Солнца, еврейский является лунно-солнечным. Поэтому все праздники у иудеев имеют подвижную дату: каждый год они выпадают на разные числа по привычному нам григорианскому календарю.

Для согласования лунного цикла с солнечным сезоном раз в несколько лет добавляется дополнительный месяц адар бет в переводе — «второй адар» (такой год называется «беременным» — шана меуберет). Благодаря этому важные даты, хотя и смещаются в григорианском календаре, всегда приходятся на одно и то же время года.

Месяцы в еврейском календаре Нисан — 30 дней

Ияр — 29 дней

Сиван — 30 дней

Тамуз — 29 дней

Ав — 30 дней

Элул — 29 дней

Тишрей — 30 дней

Хешван — 29 или 30 дней

Кислев — 30 или 29 дней

Тевет — 29 дней

Шват — 30 дней

Адар — 29 или 30 дней

Адар бет (только в високосном году) — 29 дней

Новый месяц в иудейской традиции начинается с новолуния, а Новый год наступает осенью в месяце тишрей («главный» месяц в еврейском календаре). Из-за этого 2026 год по григорианскому летоисчислению включает в себя два еврейских года: 5786-й и наступающий осенью 5787-й, рассказал «Газете.Ru» руководитель Московской еврейской религиозной общины в Отрадном и раввин синагоги «Даркей Шалом» Довид Карпов.

У нас есть три больших библейских праздника, подробно описанных в Торе. Это Песах (еврейская Пасха), Шавуот, который в некотором смысле соответствует христианской Пятидесятнице, и Суккот, известный в русской транскрипции как Кущи. Еще две важные даты для евреев — Ханука и Пурим, но они носят исторический характер, в отличие от библейских праздников. Довид Карпов руководитель Московской еврейской религиозной общины в Отрадном, раввин синагоги «Даркей Шалом»

Кстати • Еврейские сутки начинаются не в полночь, а с заходом солнца, поэтому иудеи отмечают праздник накануне важной даты. • В еврейском летоисчислении счет годам ведется от «сотворения мира». Согласно источникам, оно произошло в 3761 году до нашей эры.

Все иудейские праздники по месяцам в 2026 году

1–2 февраля — Ту би-Шват

Ту би-Шват переводится как 15-е число месяца шват (11-й месяц еврейского календаря; обычно он приходится на январь – февраль григорианского календаря), его называют «Новым годом деревьев». С происхождением этого праздника связана красивая легенда. Согласно ей, Всевышний даровал людям Новый год. Увидев это, деревья начали завидовать и попросили подарить им такой же день. Как пояснил Довид Карпов, это первый весенний праздник у иудеев, символизирующий связь с природой.

В это время в Израиле начинают цвести миндальные деревья. Традиция предписывает есть плоды, которыми славится Земля Израиля, особенно семь видов, упомянутых в Торе: пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и финики. Во многих семьях и общинах принято высаживать новые деревья. Довид Карпов руководитель Московской еврейской религиозной общины в Отрадном, раввин синагоги «Даркей Шалом»

Пурим — 2–3 марта

Пурим — один из самых веселых и шумных еврейских праздников. Его любят как дети, так и взрослые. Праздник установлен в память о чудесном спасении евреев Персидской империи от истребления в V веке до н.э., как описано в Книге Эсфирь (Эстер). Царский сановник Аман по жребию (пурим) определил дату для уничтожения народа. Его план был сорван благодаря царице Эстер и ее воспитателю Мордехаю, которые рассказали о заговоре царю Артаксерксу. Амана казнили на виселице, приготовленной для Мордехая, а евреи получили право защищать свою жизнь.

Некоторые считают Пурим прообразом 8 марта, и у этого есть свои основания. Существует теория, что создательница Международного женского дня Клара Цеткин, вдохновившись образом Эстер, выбрала эту дату из-за привязки к Пуриму, который в 1910 году выпал на 8 марта.

Интересно На Пурим иудеи обязательно пекут «уши Амана» — треугольное печенье со сладкой начинкой.

Syndi Pilar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Песах (иудейская Пасха) — 1–9 апреля

История одного из самых древних праздников в иудаизме началась более 3300 лет назад. Еврейский народ томился в рабстве, возводя города-пирамиды для фараонов. За это Бог наслал на Египет 10 казней, но гибель скота, тьма и другие несчастья не убедили фараона. Он сдался только после страшной кары — повсеместной смерти первенцев в каждой семье. После этого Моисей увел рабов из Египта, и начался Исход. Евреи уходили в такой спешке, что тесто для хлеба не успело закваситься. Так появилась маца — «хлеб свободы», который обязательно подают на Песах.

Интересно • Само слово «Песах» переводится как «прошел мимо». Во время последней казни (смерти первенцев) ангел смерти проходил мимо домов евреев, чьи косяки дверей были отмечены кровью жертвенного ягненка.

• Главным обрядом пасхальной недели является Седер — торжественная трапеза, с которой начинается Песах. После посещения синагоги евреи собираются с близкими за столом, подают традиционные угощения и читают Агаду — историю Исхода.

• В последний день Песаха принято читать молитву Изкор в память об усопших родственниках и близких.

Shadi Jarar'Ah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лаг-ба-омер — 4–5 мая

Лаг-ба-омер связан со смертью святого мудреца и законоучителя Шимона бар Иохая. Он был одним из главных еврейских проповедников и основоположником каббалистического учения (религиозно-мистическое, оккультное и эзотерическое течение в талмудическом иудаизме). Согласно традиции, детям, которым исполнилось три года, впервые обрезают волосы на горе Мерон.

Шимон бар Иохай завещал, чтобы этот день был не траурным, а веселым. Поэтому в Лаг-ба-омер мы собираемся у костров и едим шашлык. Довид Карпов руководитель Московской еврейской религиозной общины в Отрадном, раввин синагоги «Даркей Шалом»

Шавуот (Пятидесятница) — 21–22 мая

Завершает весенний цикл Шавуот, или Пятидесятница, — праздник Дарования Торы (священная книга, известная как Хумаш или Пятикнижие Моисеево, является центральной частью еврейской Библии — Танаха) на горе Синай, который символизирует заключение союза Всевышнего с еврейским народом. Его название переводится как «недели», поскольку он наступает на 50-й день после начала Песаха (отсюда и греческое название «Пятидесятница»). В синагогах читают Десять заповедей. Дома принято украшать зеленью и подавать на стол молочные и сырные блюда: ватрушки, сырники, блинчики.

Ту бе-Ав или 15 ава — 28–29 июля

Праздник наступает через шесть дней после скорбного поста 9 ава. По еврейским источникам, в 15-й день месяца ава завершился многолетний мор, погубивший поколение евреев, и был отменен запрет на браки между представителями разных родов Израиля.

С ним связан древний ритуал невест в эпоху Второго Храма (между 538 годом до н. э. и 70 годом н. э., этот период в истории Иерусалима начался с правлением персов (Ахеменидов) и завершился разрушением Второго Храма во время Первой Иудейской войны). В этот день незамужние девушки Иерусалима надевали белые платья и шли танцевать в виноградники. Юноши приходили туда, чтобы выбрать себе жену. В современном Израиле праздник называют Днем любви и отмечают как аналог Дня святого Валентина.

Рош-ха-Шана, или еврейский Новый год, — 11–13 сентября

Рош-ха-Шана переводится как «голова года». С этого дня начинается отсчет нового еврейского года, который отмечается в 1-й и 2-й дни месяца тишрей по иудейскому календарю. Иудеи верят, что в Рош-ха-Шана Бог оценивает поступки людей за прошедший год и определяет их судьбу на следующий, записывая имена в три книги: праведников, грешников и тех, чья участь еще не решена. Для каждого иудея это период для самоанализа, молитв и оценки своих поступков. Во время службы в синагогах обязательно трубят в шофар (духовой музыкальный инструмент из рога животного). Его пронзительный звук называют «криком души, обращенным к Богу».

По словам раввина Довида Карпова, с Рош-ха-Шана связано много исторических событий. Например, на даты праздника пришлись Бородинское сражение в 1812 году и Куликовская битва в 1380 году.

David Cohen 156/Shutterstock/FOTODOM

Йом-Кипур — 20–21 сентября

С Рош ха-Шана начинаются так называемые «десять дней покаяния», которые завершаются в самый святой и значимый для иудеев день в году — Йом-Кипур. Важен не только сам праздник, но и его канун. Евреи соблюдают строгий пост накануне Йом-Кипура — отказываются от еды и питья на 25 часов. Верующим нельзя работать, умываться, водить автомобиль, носить кожаную обувь. Жизнь в этот день в Израиле замирает — перестают работать телевидение и радио, практически все предприятия и учреждения, закрываются, даже аэропорты и морские порты. Это правило не касается только экстренных служб. Иудеи проводят Йом-Кипур в молитвах, которые читают в синагогах или у себя дома.

Суккот — 25 сентября – 2 октября

Суккот открывает череду веселых иудейских праздников. «Сукка» в переводе означает «шалаш» или «кущи» (временные палатки, хижины) Иудеи строят шалаши, чтобы вспомнить о скитаниях предков после выхода из Египта. В течение всего праздника следует жить в шалашах, но сейчас мало кто строго следует этому правилу. Обычно евреи обедают там семьей и иногда остаются на ночь.

В Израиле на Суккот объявляют выходную неделю, как в России на Новый год и Рождество.

Шмини Ацерет и Симхат-Тора — 2–4 октября

Два праздника сразу следуют друг за другом после Суккота. Шмини Ацерет переводится как «собрание восьмого дня». Зачастую он соединяется с Симхат-Тора, в который завершают годичный цикл чтения Торы. В Израиле эти дни объявлены выходными.

Пик веселья приходится на ночь с 3 на 4 октября. Мы с радостью танцуем со свитками Торы, празднуя завершение цикла, и с нетерпением ждем начала нового. Довид Карпов руководитель Московской еврейской религиозной общины в Отрадном, раввин синагоги «Даркей Шалом»

Teo K/Shutterstock/FOTODOM

Ханука — 4–12 декабря

Ханука — один из самых узнаваемых и веселых еврейских праздников. Его история уходит во времена II века до н. э. Иудеи под предводительством Маккавеев восстали против греческих захватчиков, которые запретили их веру и осквернили Храм. После победы в Храме нашелся лишь один кувшин чистого масла, которого должно было хватить на день горения светильника, но произошло чудо, и огонь продержался восемь дней. В память об этом событии евреи каждый год зажигают ханукальные свечи, прославляя победу света над тьмой и духа над силой. Поэтому Хануку называют праздником огня и света.

По традиции на стол подают блюда, жаренные на масле, в память о чуде. Это прежде всего латкес (картофельные оладьи) и суфганийот (пончики с вареньем или другой начинкой).

Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Посты в иудаизме в 2026 году

Иудейские посты мало чем похожи на православные. Они более строгие, но длятся либо один световой день, либо около 25 часов (от заката до выхода звезд). Во время строгих постов евреи полностью воздерживаются от еды и воды, супружеской близости. Запрещено умываться, носить кожаную обувь. В «малые» (дневные) посты ограничения касаются только пищи и питья.

Большие посты

22–23 июля — Тиша бе-Ав (9 ава). Самый скорбный день, память о разрушении Первого и Второго Храмов.

— Тиша бе-Ав (9 ава). Самый скорбный день, память о разрушении Первого и Второго Храмов. 20–21 сентября — Йом Кипур (День Искупления). Самый святой день в году, время молитвы и покаяния.