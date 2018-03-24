Порошенко: Россия пытается сместить эпицентр «гибридной войны» в сердце Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны с Донбасса в Киев. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. (Россия) настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце — это наша древняя столица, красавец Киев», — сказал Порошенко.

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Он также отметил, что за последний месяц сотрудники СБУ провели две масштабных спецоперации, которые «достойны быть на страницах учебников».

Ранее Порошенко поблагодарил СБУ за раскрытие, как он утверждает, «российской спецоперации против Украины».