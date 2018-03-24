Песков: Россия не вербовала Савченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко якобы была завербована во время отбывания наказания в российской тюрьме. Об этом Песков рассказал в интервью каналу «МИР 24».

«Естественно, это полная чушь. Скажем так, Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины. Очень интересно наблюдать. Сегодня европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим», — сказал Песков.

Ранее суд в Киеве арестовал Савченко на два месяца по подозрению в подготовке теракта в здании Рады.