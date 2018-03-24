СМИ посчитали страны Евросоюза, которые могут выслать российских дипломатов

До 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, в высылке российских дипломатов могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания; другие страны из списка 20 возможных участников в газете не приводят.

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Также отмечается, что в четверг, 22 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела четырехчасовые переговоры с представителями Франции, Германии, Литвы и Ирландии, в ходе которых политики обдумывали «твердый ответ» на отравление Скрипалей в Солсбери.

В издании подчеркнули, что высылки могут начаться в понедельник 26 марта.

Ранее Госдеп пригрозил России ответными мерами по делу Скрипаля, среди вариантов называется высылка российских дипломатов. Также ранее стало известно, что Евросоюз отзывает посла из Москвы.