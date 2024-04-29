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Россиянам раскрыли опасность пережаренных шашлыков для здоровья

Эндокринолог Мудаева: пережаренные шашлыки провоцируют развитие рака

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Пережаренные шашлыки могут привести к повышению рисков развития онкологических заболеваний, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Фариза Мудаева.

«Шашлыки опасны тем, что при высоких температурах горения происходит обугливание мяса, в результате чего идет выработка конечных продуктов гликации: полициклических ароматических углеводородов и гетероциклических аминов. Это канцерогенные вещества, которые влияют на множество процессов в организме, приводят к окислительному стрессу и к определенным мутациям в организме. Причем чем сильнее обугливание, тем активнее происходит гликация и, соответственно, тем больше вредных веществ образуется», – объяснила специалист.

По ее словам, не только жарка на открытом огне, но и любая другая, например, в аэрогриле или на сковороде может способствовать образованию этих вредных веществ. Однако вредное влияние на организм можно снизить.

«Уменьшить количество таких соединений можно на этапе обработки мяса. Так, уксус или лимон в маринаде в процессе приготовления способствует уменьшению гликации. Важно еще, с чем и как затем есть это мясо. Соусы, кетчуп, майонез, различные продукты, богатые углеводами, перегружают организм и желудочно-кишечный тракт в частности. Облегчить работу ЖКТ можно, добавив к мясу большое количество клетчатки: свежую зелень, овощи. Так организму будет проще и легче справиться с нагрузкой», – заключила специалист.

Ранее врач рассказала, в каком случае аптечные витамины могут повысить риск развития рака и атеросклероза.

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