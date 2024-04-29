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Уголовное дело возбуждено по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии по факту нападения на наряд ДПС возбуждено уголовное дело

В Карачаево-Черкесской Республике по факту нападения на наряд ДПС возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил СК РФ по КЧР.

«Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов)», — говорится в сообщении.

Пятеро нападавших ликвидированы. Их опознали как предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции в республике 22 апреля.

В ночь на 29 апреля сообщалось, что в поселке Мара-Аягъы Карачаевского округа вооруженные автоматами и взрывчаткой люди напали на пост ГИБДД.

22 апреля в Карачаевске неизвестный несколько раз выстрелил в полицейских, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.

Ранее СК назвал пятерых подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии.

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