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В России ожидается рост цен на вино

Глава WineRetail сообщил, что цены на вино в РФ вырастут из-за ставки акциза

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Depositphotos

Цены на вино в России вырастут из-за увеличения с мая ставки акциза. Об этом сообщил РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Ставка акциза на российские игристые вина с 1 мая вырастет с 45 руб. за литр до 119 руб., на импортное — до 141 руб., для тихих вин — до 108 руб.

Ставцев отметил, что повышение цен на импортную продукцию будет достаточно существенное.

Розничная цена за бутылку грузинского вина может вырасти на 100-150 руб., подчеркнул он и добавил, что повышение акциза отразится на всех, включая дружественные страны.

По его словам, в РФ в настоящее время «старательно зачищается» рынок от импортного вина в категории до 500 руб., акциз поднимает планку конкурентоспособности российского вина примерно до уровня 700 руб.

До этого российское правительство повысило пошлины на пиво и вино из недружественных стран.

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