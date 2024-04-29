Названы люди, которые входят в группы риска развития деменции

Риск развития деменции увеличивается с возрастом, особенно после 65 лет, а также при наличии такой проблемы у близких родственников. Больше других снижению когнитивных функций подвержены люди с бессонницей и депрессивными расстройствами, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Разият Чупанова.

Деменция — это постепенное снижение мыслительных функций, таких как память, внимание, аналитические способности, ориентация в пространстве. Она возникает в результате болезней или травм, нарушающих работу головного мозга.

«Чаще всего к деменции приводит болезнь Альцгеймера, на нее приходится не менее половины случаев. Менее распространенной является так называемая сосудистая деменция, которая возникает вследствие нарушения мозгового кровообращения, как хронического, на фоне сердечно-сосудистых или системных заболеваний, так и острого, которое бывает при инсульте. Деменция также может развиваться из-за болезни Паркинсона, аутоиммунных заболеваний, затрагивающих мозг, например, рассеянного склероза», – рассказала врач.

Первым признаком легкой деменции является снижение памяти в сравнении с исходными способностями. Как правило, человеку становится трудно восстановить недавние события, он теряет вещи, не может вспомнить, где оставил их. Могут появиться трудности с речью, подбором слов, затруднения при выполнении привычных действий. Возможны нарушение ориентации в пространстве, даже в знакомой ранее обстановке.

«Умеренная деменция проявляется более ярко: человеку сложно получать новые знания, кроме того, он теряет прошлые навыки, такие, например, как письмо и чтение. Ориентация во времени и пространстве нарушается довольно значительно. Пациентам становится все сложнее самостоятельно обслуживать себя в быту. Как правило, на этой стадии людей с деменцией уже нельзя надолго оставлять одних. На стадии тяжелой деменции симптомы становятся максимально выраженными»,– объяснила невролог.

Чтобы снизить риски развития деменции, следует устранить провоцирующие факторы: в случае бессонницы важно наладить здоровый сон. Восполнение дефицитов витаминов, гормонов или других веществ поможет замедлить разрушительные процессы в головном мозге. Также важно следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы, чтобы предотвратить сосудистую деменцию. Снижение факторов риска на 10-25% может предотвратить до половины случаев возникновения деменции.

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