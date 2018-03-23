В Госдуме отреагировали на отзыв посла ЕС в России

Отзыв посла Евросоюза в России для консультаций в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассчитан на эффект показной солидарности Запада в отношении Москвы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет «Парламентская газета».

«Отзыв посла ЕС, подчеркну, пока для консультаций в связи с «делом Скрипаля», делается в расчете скорее на показной эффект. Он уже воспринимается как своеобразная демонстрация солидарности Запада с ложными и недоказанными обвинениями России со стороны Великобритании по «делу Скрипаля», — сказал Слуцкий.

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По мнению депутата, это решение является продолжением «политики давления на Россию и дискредитации страны в международном информационном и политическом пространстве».

Ранее стало известно, что ЕС отзывает своего посла в России «для консультаций».