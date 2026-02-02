Трое российских подростков попали в реанимацию с тяжелой пневмонией из-за вейпов

В Ростовской области три подростка попали в реанимацию из-за вейпов

В Ростовской области в реанимации с тяжелой пневмонией из-за вейпов оказались три подростка. Об этом сообщает региональный минздрав.

С августа 2025 года в реанимацию ГБУ РО «ОДКБ» поступили трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии. В одном случае у пациента развилась выраженная дыхательная недостаточность, и его поместили под ИВЛ. У другого подростка диагностировали двустороннюю вейп-ассоциированную пневмонию, из-за которой ему пришлось провести операцию. Что произошло с третьим школьником, неизвестно.

После лечения всех троих выписали в удовлетворительном состоянии. Медики напомнили, что аэрозоли вейпов содержат химические вещества, повреждающие дыхательные пути и вызывающие воспаление легочной ткани. Использование таких устройств недопустимо, особенно если речь идет о детях и подростках.

Ранее подросток ударил друга ножом из-за вейпа, пострадавшего не спасли.