Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Дмитриев призвал уйти в отставку премьера западной страны

Дмитриев призвал премьера Британии Стармера уйти в отставку
Roman Naumov/Global Look Press

Глава РФПИ, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X призвал уйти в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Кир Стармер должен уйти в отставку», — написал он.

15 января Дмитриев поделился результатами голосования в соцсети Х о том, должен ли Стармер оставить свою должность. 96% пользователей проголосовали, что премьер-министр должен уйти со своей должности. 4% опрошенных проголосовали против. Всего в опросе приняли участие 2 448 пользователей.

20 января глава РФПИ заявил, что будущее британского премьера не выглядит слишком радостным после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома в соцсети Truth Social обвинил Великобританию в том, что она «без причин» отказывается от юрисдикцици над осторовом Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена стратегическая американская база, в пользу Маврикия.

Ранее Дмитриев оценил влияние галлюциногенных грибов на премьера Британии.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!