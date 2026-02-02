Глава РФПИ, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X призвал уйти в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Кир Стармер должен уйти в отставку», — написал он.

15 января Дмитриев поделился результатами голосования в соцсети Х о том, должен ли Стармер оставить свою должность. 96% пользователей проголосовали, что премьер-министр должен уйти со своей должности. 4% опрошенных проголосовали против. Всего в опросе приняли участие 2 448 пользователей.

20 января глава РФПИ заявил, что будущее британского премьера не выглядит слишком радостным после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома в соцсети Truth Social обвинил Великобританию в том, что она «без причин» отказывается от юрисдикцици над осторовом Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена стратегическая американская база, в пользу Маврикия.

Ранее Дмитриев оценил влияние галлюциногенных грибов на премьера Британии.