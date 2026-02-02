Размер шрифта
Развеян популярный стереотип о привычках мужчин в чтении

ACH: мужчины не избегают книг о женщинах
Shutterstock

Распространенное в издательской среде убеждение о том, что мужчины неохотно читают художественную литературу с женскими персонажами в центре сюжета, не подтвердилось экспериментально. Новое исследование показало: пол главного героя практически не влияет на желание мужчин продолжать чтение. Работа опубликована на портале Anthology of Computers and the Humanities (ACH).

Исторически литературный рынок был ориентирован на мужчин: на протяжении почти двух столетий большинство опубликованных романов писали авторы-мужчины, а в центре повествования чаще всего находились мужские персонажи. Однако в последние десятилетия ситуация изменилась: женщины стали преобладать среди авторов и читателей. Это породило опасения, что художественная литература превращается в «женскую территорию», а мужчины теряют к ней интерес.

Одним из объяснений такого разрыва считалось предположение, что мужчины якобы не хотят читать книги о женщинах, из-за чего издателям советовали чаще выпускать произведения с мужскими героями. Чтобы проверить эту гипотезу, команда исследователей из Корнеллского университета провела эксперимент с участием около 3 тысяч жителей США.

Участникам — мужчинам и женщинам в равных долях — предложили прочитать два коротких рассказа, специально написанных для исследования. В одном герой по имени Сэм отправлялся в поход по пустыне, в другом персонаж Алекс рисовал в кофейне. Имена были гендерно нейтральными, а ключевая манипуляция заключалась в местоимениях: в одних версиях Сэм был мужчиной, в других — женщиной, при полностью идентичном тексте.

После чтения испытуемых спрашивали, какой из рассказов они хотели бы продолжить. Если бы рыночный миф был верен, мужчины значительно реже выбирали бы историю с женским протагонистом. Однако этого не произошло. Мужчины выбирали рассказ одинаково часто независимо от пола героя.

Вывод исследователей важен для издательской индустрии: опасения, что книги о женщинах «отпугивают» мужчин, не имеют эмпирических оснований. По словам соавтора исследования Мэттью Уилкенса, читатели гораздо гибче, чем принято считать, и готовы читать интересные истории вне зависимости от пола героя.

Ранее был развеян популярный стереотип о «норме» тестостерона.
 
