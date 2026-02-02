Размер шрифта
Назван неочевидный способ продлить молодость мозга

Conversation: знание нескольких языков продлевает молодость мозга
Shutterstock

Люди, владеющие несколькими языками, в среднем стареют медленнее с точки зрения когнитивных и поведенческих показателей. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более чем 86 тысяч жителей Европы в возрасте от 51 до 90 лет. Об этом сообщает портал The Conversation.

С возрастом многие сталкиваются с ухудшением памяти, внимания и способности справляться с повседневными задачами. При этом одни сохраняют ясность ума до глубокой старости, а другие теряют ее значительно раньше. Одним из факторов, который может защищать мозг, ученые все чаще называют многоязычие.

Когда человек говорит на двух и более языках, все они остаются активными в мозге. Каждый раз при общении мозгу приходится выбирать нужный язык и подавлять остальные. Такая постоянная «тренировка» укрепляет нейронные сети, отвечающие за внимание, контроль и переключение задач.

В новом исследовании ученые использовали методы машинного обучения, чтобы оценить так называемый «биоповеденческий возраст» участников. Алгоритм учитывал память, уровень повседневной активности, образование, подвижность и сопутствующие заболевания. Разница между этим расчетным возрастом и реальным показала, стареет ли человек быстрее или медленнее нормы.

Затем исследователи сопоставили эти данные с уровнем многоязычия в разных странах. В анализ вошли 27 государств. В таких странах, как Люксембург, Нидерланды, Финляндия и Мальта, владение несколькими языками широко распространено. В Великобритании, Венгрии и Румынии, напротив, чаще встречается монолингвизм.

Результат оказался однозначным: жители стран с высоким уровнем многоязычия реже демонстрировали признаки ускоренного старения. Даже знание одного дополнительного языка снижало риск, а владение двумя, тремя и более усиливало эффект. Ученые отмечают «дозозависимую» связь: каждый новый язык давал дополнительную защиту.

Наиболее выраженным эффект был у людей старше 75 лет. В этой группе многоязычные участники выглядели биологически и когнитивно заметно моложе своих ровесников, говорящих только на одном языке.

Ранее был назван простой способ защитить мозг от последствий хронического стресса.
 
