Россия снова призвала США освободить Мадуро и его жену

МИД РФ призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его супругу
Adam Gray/Reuters

Россия призывает США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Об этом заявили в российском МИД.

Там отметили, что Россия поддерживает конституционные власти Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов. МИД назвал инцидент в Каракасе, произошедший 3 января, «вопиющим и циничным» нарушением международного права, которому не может быть оправдания.

«Еще раз призываем американское руководство освободить законно избранного главу венесуэльского государства и его супругу», — отмечается в сообщении.

3 января в МИД РФ заявили, что Москва решительно призывает Вашингтон освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве также подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога.

В тот день силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. Согласно сообщениям СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.

Ранее Медведев раскритиковал политику США в отношении Венесуэлы.
 
