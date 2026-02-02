В Англии сообщили, что ФИФА не будет снимать бан с России, несмотря на слова Инфантино

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не собирается рассматривать возможность возвращения России к международным соревнованиям, несмотря на заявление главы организации Джанни Инфантино. Об этом пишет The Times.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако, согласно опубликованной информации, ФИФА не будет рассматривать этот вопрос, чтобы избежать критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее был назван ключевой аспект в вопросе возвращения России в международный футбол.