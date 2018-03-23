ЦИК опубликовал проект постановления по итогам выборов

Действующий президент России Владимир Путин одержал победу на нынешних выборах главы государства с результатом 76,69% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, говорится в проекте постановления Центризбиркома, сообщает РИА «Новости»

За Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

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Павел Грудинин от КПРФ занял второе место на выборах президента с 11,77%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занял третье место на нынешних выборах президента России с результатом 5,65% голосов. Ксения Собчак, участвовавшая в выборах от партии «Гражданская инициатива», стала четвертой, набрав 1,68% голосов.

Явка избирателей на выборах президента составила 67,54%.