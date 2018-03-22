Источник рассказал о планах ЕС в отношении России по делу Скрипаля

Власти Великобритании пока не рассматривали вопрос о введении Евросоюзом (ЕС) дополнительных антироссийских санкций в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Срегея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Согласно той информации, которой я располагаю, британские власти пока не поднимали перед партнерами по ЕС вопрос о новых санкциях», — заявил источник.

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По его словам, в проекте заявления речь идет о «высокой вероятности ответственности России» в деле Скрипаля и об осуждении применения химического оружия на территории Европы. Кроме того, в документе содержится призыв координировать действия ЕС в соответствии с ответной реакцией российской стороны.

Ранее посол России в Британии Александр Яковенко заявил, что Лондон не сообщает о состоянии отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля из-за двойного гражданства.