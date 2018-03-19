Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал результат кандидата КПРФ на выборах президента России Павла Грудинина, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Что касается процентов меня это не волнует! Он получил прекрасные проценты!», — заявил Зюганов.
Отдельно он отметил то, что свои голоса Грудинину отдали жители поселения Совхоз им. Ленина.
«Там привезли тысячу человек дополнительно, но даже они не сумели сломать общественное мнение и коллектив», — заявил Зюганов. Он также пообещал Грудинину «отличное будущее» и поддержку.
И Грудинин, и Зюганов утверждают, что президентская кампания была грязной, однако оба признали победу на выборах президента России Владимира Путина.
Ранее кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал условие, при котором он выполнит пари с журналистом Юрием Дудем — сбреет усы.