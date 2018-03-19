Назарбаев поздравил Путина с победой на выборах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом сообщает в твиттере пресс-служба казахстанского лидера.

«Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Казахстана поздравил Владимира Путина с победой на очередных выборах президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Путина с победой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.