Посольство России на Украине рассказало о ситуации с недопуском россиян на выборы

Участки для голосования на выборах президента России открылись в зданиях российского посольства и консульств на Украине, однако украинская полиция не пускает туда россиян. Об этом рассказали в пресс-службе дипмиссии, передает РИА «Новости».

В настоящий момент голосуют только сотрудники посольства и консульств.

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Представитель посольства рассказал, что 18 марта украинские правоохранители оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта. Квартал патрулируют усиленные наряды полиции.

«Российских граждан в посольство не допускают, наших сотрудников, в том числе членов избирательной комиссии, пропустили беспрепятственно, в 08.00 по местному времени в соответствии с регламентом был открыт избирательный участок, сейчас проходит голосование сотрудников посольства. Аналогичная ситуация в генеральных консульствах», — добавили в диппредставительстве.

Ранее МВД Украины заявило, что не пустит россиян в посольства и консульства России для голосования на выборах президента.