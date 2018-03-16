Песков: Москва глубочайше удивлена обвинениям в отравлении Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вызывают глубочайшее удивление. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили», — сказал Песков.

Реклама

Он отметил, что у обвиняющих Россию стран отсутствуют «какие-либо вразумительные доказательства».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство дочери Скрипаля Юлии.