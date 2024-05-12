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Власти Курской области назвали число жителей, пострадавших в результате атак ВСУ

Семь человек пострадали 12 мая в Курской области в результате атак ВСУ

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Телеграм-канал «Курская область»

Несколько населенных пунктов Курской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая, в результате пострадали семь человек. Об этом сообщили власти региона в Telegram-канале.

Так, у села Волфино Глушковского района украинский дрон сбросил 4 взрывных устройства на сотрудников местного сельхозпредприятия. Ранения получили 5 человек, всем им оказали первую медицинскую помощь.

В поселке Теткино в результате обстрела ранения получили 35-летняя женщина и 10-летний ребенок. Им также была оказана необходимая медпомощь. В том же районе дрон-камикадзе упал на территории зернохранилища, повредив помещения, а также легковой автомобиль.

Кроме того, в течение дня обстрелам подверглись села Сергеевка и Волфино, деревня Елизаветовка в Глушковском районе, пункт пропуска «Суджа», села Плехово, Гуево, Свердликово и Николаево-Дарьино в Суджанском районе, село Гордеевка Кореневского района. В этих населенных пунктов никто из жителей не пострадал, отметили власти

Накануне глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом перехвачены два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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