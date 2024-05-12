Дегтярев: хотим, чтобы внутренние соревнования обгоняли международные

Губернатор Хабаровского края и кандидат на должность министра спорта России Михаил Дегтярев заявил, что будет продолжаться курс на то, чтобы внутренние соревнования обгоняли международные, передает «Матч ТВ».

«Одна из наших задач — выделить базовые соревнования. Полностью взять на обеспечение государства. Зрелищность тоже важный вопрос», — отметил Дегтярев.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Ранее Вячеслав Володин призвал полностью перестроить работу министерства спорта.