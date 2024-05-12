Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков раскрыл, что Шойгу продолжит работать в знакомой изнутри сфере

Песков: Шойгу возглавит федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Назначенный на пост секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу, также возглавит федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Шойгу продолжит работать в <...> области, которую <...> прекрасно знает изнутри», — объявил представитель Кремля.

Согласно информации Пескова, Шойгу займется курированием комиссии по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) вместе со своими коллегами по прошлому месту работы. Он будет заместителем президента в комиссии по ОПК.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин предложил новый состав правительства РФ. Предполагается, что должности вице-премьеров в связи с переходом на новую работу покинут Виктория Абрамченко и Андрей Белоусов. Вместо них Мишустин выдвинул кандидатуры главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главы Минтранса Валерия Савельева. Первым вице-премьером предлагается назначить курирующего промышленность Дениса Мантурова.

Ранее в Кремле рассказали, когда будет известна новая должность Патрушева.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами