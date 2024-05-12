Песков раскрыл, что Шойгу продолжит работать в знакомой изнутри сфере

Назначенный на пост секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу, также возглавит федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Шойгу продолжит работать в <...> области, которую <...> прекрасно знает изнутри», — объявил представитель Кремля.

Согласно информации Пескова, Шойгу займется курированием комиссии по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) вместе со своими коллегами по прошлому месту работы. Он будет заместителем президента в комиссии по ОПК.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин предложил новый состав правительства РФ. Предполагается, что должности вице-премьеров в связи с переходом на новую работу покинут Виктория Абрамченко и Андрей Белоусов. Вместо них Мишустин выдвинул кандидатуры главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главы Минтранса Валерия Савельева. Первым вице-премьером предлагается назначить курирующего промышленность Дениса Мантурова.

Ранее в Кремле рассказали, когда будет известна новая должность Патрушева.