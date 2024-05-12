Бюджет министерства обороны России близится к показателям середины 80-х годов прошлого века. Такую информацию раскрыл пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Согласно информации представителя Кремля, не так давно бюджет минобороны и силового блока страны был равен приблизительно 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), впоследствии был зафиксирован рост до 3,4%.

«В самое последнее время он вырос до 6,7%», — объявил Песков.

По оценке пресс-секретаря, принимая во внимание геополитические предпосылки, означенный показатель пока не является критическим, но он «очень важен».

В январе депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что дефицит бюджета министерства обороны республики на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более $11,3 млрд). При этом бюджетные расходы Украины в декабре 2023 года достигли рекордных 398 млрд гривен (около $10,5 млрд).

Ранее минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств с 2012 года.