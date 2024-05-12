МЧС сообщило о росте числа погибших при обстреле дома в Белгороде

Спасатели на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.

«Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — проинформировали в спасательном ведомстве.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Вечером 12 мая Белгород подвергся еще одному массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), унесшему жизни трех горожан.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны России сообщала, что ВСУ попытались нанести удар по территории Белгородской области России с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир» чехословацкого производства.

Ранее Путин выслушал доклады по ситуации в Белгороде.