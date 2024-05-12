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Китайская BYD представила внедорожник в стиле Land Rover

Автокомпания BYD разработала внедорожник мощностью 939 лошадиных сил

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BYD

Китайский автопроизводитель BYD готовит к производству внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8 с силовой установкой мощностью 939 л.с., сообщает carnewschina.com.

Информация о характеристиках новой модели появилась в базе китайских регулирующих органов. Первый автомобиль под маркой Fang Cheng Bao был показан в ноябре 2023 года, а сама марка основана в августе того же года. Новый внедорожник с индексом 8 пополнит ее модельную линейку.

Bao 8 — внедорожник длиной около 5,2 м шестью или семью посадочными местами, в зависимости от версии. Его снаряженная масса — 3,9 т. Автомобиль позиционируется как электромобиль с увеличенным запасом хода — у него есть бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 272 л.с., который не имеет механической связи с колесами. Двигатель служит для зарядки тягового аккумулятора или привода электромоторов.

Машину приводят в движение три электродвигателя — один спереди и два сзади. Суммарная мощность силовой установки составляет 939 л.с.

Ранее марка Avatr представила самый дешевый электромобиль в своем модельном ряду.

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