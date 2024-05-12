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В Германии отвергли идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО

Депутат Мютцених назвал опасной идею сбивать ракеты России с территорий НАТО

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Global Look Press

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених раскритиковал идею ряда депутатов бундестага сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Украиной системами противовоздушной обороны с территорий стран НАТО. Об этом он заявил в интервью Der Tagesspiegel.

«Желание защитить воздушное пространство Украины с помощью операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Считаю подобные предложения чрезвычайно опасными и безответственными», — заявил депутат.

12 мая несколько депутатов бундестага поддержали идею использовать западные зенитные комплексы с территории государств НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

До этого в бундестаге обратили внимание на письмо к канцлеру Германии Олафу Шольцу о прекращении конфликта на Украине.

Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения YouGov, проведенного по заказу агентства DPA, каждый второй немец не верит в нападение России на страны НАТО.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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Операция на Украине
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