В Кремле рассказали о дальнейшей работе начальника Генштаба ВС России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов продолжит свою деятельность на текущем посту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Он продолжит свою деятельность», — объявил представитель Кремля.

По оценке Пескова, военная составляющая всегда оставалась прерогативой главы Генштаба.

«В этом плане изменений пока <...> не предусматривается», — заключил пресс-секретарь.

Перед этим Песков заявил, что Николай Патрушев снят с поста секретаря Совета безопасности России в связи с переходом на новую должность.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин предложил новый состав правительства РФ. Предполагается, что должности вице-премьеров в связи с переходом на новую работу покинут Виктория Абрамченко и Андрей Белоусов. Вместо них Мишустин выдвинул кандидатуры главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главы Минтранса Валерия Савельева. Первым вице-премьером предлагается назначить курирующего промышленность Дениса Мантурова.

Ранее политолог назвала преемственность и стабильность основами государственной политики.