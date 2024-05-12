Спасатели сообщили о росте числа жертв обстрела в Белгороде

В Белгороде из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате обстрела со стороны украинской армии, извлекли тела еще троих погибших, среди них двое детей.

Об этом сообщило МЧС Российской Федерации в своем Telegram-канале.

«Всего извлечены тела 11 человек», — проинформировали в спасательном ведомстве.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о 20 пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МЧС показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде.