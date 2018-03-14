Небензя: Россия готова к расследованию дела Скрипаля

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова участвовать в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По его словам, при этом Россия требует предоставления образцов вещества, которым был отравлен бывший шпион.

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«Это не факультативное, а обязательное требование по конвенции (о запрещении химического оружия). Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Он отметил, что если разъяснения России после предоставления образца вещества покажутся недостаточными, можно будет обратиться за содействием к ОЗХО.

«Это единственный цивилизованный вариант урегулирования вопроса. Раз уж нас абсолютно безосновательно обвинили в несоблюдении конвенции, другого пути просто нет. Без плотного диалога специалистов различного профиля здесь не обойтись», — добавил Небензя.

Ранее постпред России при ООН призвал Совет Безопасности подумать о том, кому выгодно отравление Скрипаля.