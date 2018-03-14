Постпред России при ЕС: официальной реакции на дело Скрипаля у Европы нет

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что у ЕС еще нет официальной реакции на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС», — сказал Чижов.

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Он выразил надежду на то, что остальные государства воспользуются «здравым смыслом» при определении позиции по этой ситуации.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил об обеспокоенности Берлина делом Скрипаля.